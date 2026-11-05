Україна отримала від ЄС ще 4,36 млрд євро: скільки грошей піде на оборону

Україна отримала від Європейського Союзу ще 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan. З цієї суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, а 660 млн євро призначені для оборонних потреб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Отримане фінансування спрямують на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони України.

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“В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави”, — наголосив Корецький.

Прем’єр-міністр подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України.

“Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.