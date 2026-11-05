Загадкова смерть в готелі: у Берліні знайшли мертвим міністра економіки Баварії

У берлінському готелі знайшли мертвим віцепрем’єра та міністра економіки Баварії Губерта Айвангера. Перед смертю політик скаржився на погане самопочуття та скасував запланований виступ, а правоохоронці наразі встановлюють обставини його загибелі.

Про це пише Bild.

Тіло 55-річного Губерта Айвангера виявили 4 листопада в номері на третьому поверсі готелю Neuer Fritz на вулиці Фрідріхштрассе в центральному районі Берліна.

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Політик мав виступити на відкритті берлінського офісу партії “Вільні виборці”, яку він очолював. Однак Айвангер скасував участь у заході через погане самопочуття та залишився в готелі. Співробітники припускали, що він міг підхопити інфекцію. Водночас у парламентській фракції ХДС/ХСС говорили про проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Протягом кількох годин перед смертю близькі до політика люди намагалися з ним зв’язатися, однак він не відповідав.

“Поки немає початкової підозри у скоєнні злочину. Водночас нічого не можна виключати”, — повідомив представник берлінської прокуратури Міхаель Петцольд.

За інформацією Bild, на тілі політика не виявили ушкоджень. Прокуратура поки не розголошує подробиць обставин в інтересах розслідування. Також залишається невідомим, хто саме знайшов Айвангера.

Тіло політика вивезли автомобілем берлінської судово-медичної служби о 23:44. Перед цим, за даними Bild, у його номері перебував священник.

Родину Айвангера про смерть повідомила поліція. Політик не був одружений, проживав разом із 48-річною Танею Швайгер, очільницею адміністрації округу Регенсбург і представницею партії “Вільні виборці”. У пари залишилися двоє синів.

Губерт Айвангер народився 26 січня 1971 року в Ергольдсбаху в Нижній Баварії. Він виріс на фермі та здобув аграрну освіту у Вайєнштефані. З 2006 року Айвангер очолював баварське відділення партії “Вільні виборці”, а у 2010 році став її федеральним головою. У 2008 році вперше був обраний до парламенту Баварії. Після регіональних виборів 2018 року обійняв посади міністра економіки, регіонального розвитку та енергетики, а також заступника прем’єр-міністра Баварії. Політик був відомий критикою рішень Європейського Союзу.