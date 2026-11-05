Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: троє поранених, пожежі на об’єктах критичної інфраструктури

У ніч проти 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро. На місцях ударів спалахнули пожежі, троє людей дістали поранення. Під атакою також перебувало місто Самар.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок ударів російських безпілотників зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранення дістали троє людей. Пожежі також виникли на об’єктах критичної інфраструктури.
Наслідки атаки на Самар уточнюються.
На місцях ударів працюють екстрені служби.
За інформацією ОВА, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною.