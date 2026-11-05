Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: троє поранених, пожежі на об’єктах критичної інфраструктури

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За інформацією ОВА, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною.

У Дніпрі внаслідок ударів російських безпілотників зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранення дістали троє людей. Пожежі також виникли на об’єктах критичної інфраструктури.

У ніч проти 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро. На місцях ударів спалахнули пожежі, троє людей дістали поранення. Під атакою також перебувало місто Самар.