У Дніпрі після атаки РФ загинула людина, 17 поранених: пошкоджено будинки, лікарню та хоспіс

3 листопада росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинилися медичні заклади, зокрема хоспіс, у якому перебувають літні невиліковно хворі люди. Відомо про одного загиблого внаслідок атаки та 17 поранених, серед яких двоє правоохоронців.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Троє поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані. Серед 17 поранених, за даними поліції, двоє правоохоронців.

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Під час пошуково-рятувальної операції рятувальники дістали з-під завалів живу жінку. Медики надають їй необхідну допомогу. Також рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень, де на момент удару перебували майже 100 пацієнтів. Ніхто з них та медичних працівників не постраждав. Пацієнтів переводять до інших лікарень.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив фотографії з дніпровського хоспісу, де перебували літні смертельно хворі люди.

“Я розумію, що зараз порушую етику. Але я хочу, щоб зараз ці фото побачило як можна більше людей. Особливо політиків та дипломатів. Особливо за кордоном”, — написав Філатов.

Мер наголосив, що на фотографіях — дніпровський хоспіс, літні смертельно хворі люди та наслідки удару російської ракети.

Пошкоджені внаслідок удару палати у хоспісі у Дніпрі / Фото: Борис Філатов

З пошкодженого російським ударом хоспісу до інших міських лікарень перевозять майже 50 невиліковно хворих пацієнтів. Найстаршому з них — 90 років.

Загалом у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено та частково зруйновано 20 житлових будинків. Також постраждали гімназія, дитячий садок, музична школа, бібліотека, палац культури “Енергетик” та амбулаторія Світового банку. У місті вибито понад тисячу вікон, у деяких будівлях вирвано двері та батареї опалення. Пошкоджено також водозабір, через що у старій частині Придніпровська відсутнє водопостачання.