Сутички у Петропавлівській Борщагівці: хронологія подій від повідомлень про заручників до втручання Буданова

2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички біля будівлі, яку використовував підрозділ Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, військове командування та представники Офісу військового омбудсмана, розпочато перевірки обставин інциденту.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

Від інформації про заручників до сутичок із поліцією: як розвивалися події

Близько 16:00 у соцмережах почала поширюватися інформація, нібито в підвалі будинку незаконно утримують близько 40 людей, частина з яких потребує медичної допомоги. Біля будівлі зібрався натовп, люди намагалися відчинити ворота та потрапити всередину. Під час сутичок застосовували сльозогінний газ і піну.

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Близько 17:30 поліція Київщини спростувала повідомлення про незаконне утримання людей та загибель чоловіка. Правоохоронці встановили, що будівлю використовують військовослужбовці Нацгвардії. Згодом медики повідомили про чотирьох травмованих чоловіків, яких вивели для надання допомоги.

Командувач НГУ Олександр Півненко пояснив, що на території перебували мобілізовані військовослужбовці, які очікували розподілу, та військові, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Увечері сутички продовжилися. Після 20:00 присутні почали кидати яйця в правоохоронців, які оточили територію. Під час протистояння проти натовпу знову застосували сльозогінний газ. Люди кидали цеглу у вікна будівлі, а після виведення військовослужбовців намагалися заблокувати автобус, яким їх збиралися вивезти.

На місце прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що ситуацію необхідно розслідувати, а винних у можливих протиправних діях притягнути до відповідальності.

У будівлі виявили пораненого 14-річного хлопця. Вдалося розшукати його сестру, яку допустили всередину, щоб вона забрала брата.

Після цього ситуація біля будівлі знову загострилася: у пабліках повідомили про повторне застосування газу під час сутичок, також натовп намагався перекинути автобус із військовослужбовцями, яких планували доправити до лікарні.

Що заявили МВС та Нацгвардія

Міністр внутрішніх справ повідомив, що командувач НГУ Олександр Півненко та його заступники прибули на місце для з’ясування обставин.

Розпочато службове розслідування, зокрема щодо умов перебування військовослужбовців. До приміщення допустили медиків, родичів військових і кількох представників громадськості.

У 1-му корпусі НГУ “Азов” підтвердили, що йдеться про тимчасовий пункт дислокації військової частини 3121. Командування пообіцяло перевірити інформацію про можливе насильство щодо військовослужбовців.

“Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання”, — йдеться в заяві.

О 21:28 Національна гвардія повідомила, що вжито заходів для вивезення людей із будівлі та надання їм необхідної допомоги.

Перевірка Офісу військового омбудсмана

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що представники її офісу працюють на місці разом із командуванням Нацгвардії.

“Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається”, — зазначила вона.

За словами Решетилової, призначено перевірку, яка має встановити всі обставини подій. Офіс військового омбудсмана також розраховує на взаємодію з правоохоронними органами та СБУ.

Що з’ясувало “Слідство.Інфо” про приватну швидку

Окремі подробиці оприлюднило видання “Слідство.Інфо” посиланням на начальника управління превентивної діяльності поліції Київщини Бориса Бреуса, початкову інформацію про нібито незаконне утримання людей поширила жінка, яка представилася лікаркою та власницею приватної клініки “Мед-престиж”.

Журналісти встановили, що це Валентина Молода, яка працює у сфері пластичної та естетичної хірургії.

Власник ТОВ “Мед-престиж” Михайло Фурман повідомив журналістам, що його клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув до Петропавлівської Борщагівки, продали у 2024 році. За словами Фурмана, покупець мав прибрати логотипи компанії з автомобіля, а Валентина Молода не мала права представлятися власницею “Мед-престиж”.