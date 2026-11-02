Які об’єкти Росії Україна уразила в жовтні: Генштаб назвав 10 ключових цілей

Упродовж жовтня 2026 року Сили оборони України системно уражали підприємства російського ВПК, аеродроми, склади ударних дронів та інші об’єкти, пов’язані з виробництвом ракет, авіабомб і засобів ППО. Окремо українська протиповітряна оборона за місяць знешкодила 4859 із 6473 російських ударних дронів типу “Шахед”.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Серед десяти ключових уражень жовтня Генштаб назвав завод “Енергія” в Єльці Липецької області РФ. 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня там уразили цех виробництва елементів живлення для засобів ураження, після чого на території підприємства виникла пожежа.

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За даними Генштабу, “Енергія” є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для комплексів “Іскандер-М” і крилатих ракет морського базування.

Заводи компонентів для ракет і твердого палива

У ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили інфраструктуру Редкінського дослідного заводу у Тверській області. Підприємство виробляє компоненти пального “Децилін-М” для крилатих ракет Х-55 і Х-101.

23 жовтня в Орлі було уражено підприємство “Протон-Електротекс”. За даними Генштабу, знищено основний цех виробництва мікросхем, пошкоджено будівлю та сервери підприємства.

Завод виготовляє модулі для крилатих ракет С-71 “Ковер”, перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 “Іскандер-М”, а також бере участь у виробництві ЗРГК “Панцир-С1”.

24 та 26 жовтня було атаковано комбінат “Тольяттікаучук”, Єфремовський завод синтетичного каучуку та “Воронєжсинтезкаучук”. Синтетичні каучуки цих підприємств використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

9 жовтня також уразили інфраструктуру Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет поблизу Суроватіхи Нижегородської області. Метою удару в Генштабі назвали зниження можливостей російського ВПК із виробництва вибухових речовин та ракетного палива.

Удари по виробництву і складах дронів

16 жовтня було уражено виробничо-складську будівлю підприємства “Робоавіа” у Ростовській області.

За даними Генштабу, підприємство розробляє та виготовляє безпілотники для російської армії.

28-29 жовтня у районі Навлі Брянської області Сили оборони атакували інфраструктуру ударних БпЛА. Було уражено склад зберігання дронів “Герань”, дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Вісім Су-34 на двох аеродромах

Окремий напрямок ударів у жовтні стосувався російської авіації.

У ніч на 15 жовтня на аеродромі “Борисоглєбск” у Воронезькій області, за даними Генштабу, було уражено шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34.

29 жовтня на аеродромі “Маріновка” у Волгоградській області ударом берегових ракетних комплексів “Нептун” ВМС ЗСУ знищили ще два Су-34.

У Генштабі зазначили, що Су-34 є одним з основних літаків, які російська армія використовує для ударів керованими авіабомбами по прифронтових громадах України.

Удар по “Комбінату Каменському”

У ніч на 31 жовтня Сили оборони завдали комбінованого удару по підприємству “Комбінат Каменський” у Ростовській області.

Для атаки використовували ударні дрони та берегові ракетні комплекси “Нептун”.

Підтверджено займання складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів.

Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ “Ураган”, “Смерч” і “Торнадо-С”, а також для низки інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

ППО знешкодила понад 4800 “Шахедів”

Окремо Генеральний штаб повідомив, що упродовж жовтня Росія застосувала проти України 6473 БпЛА типів “Шахед-131/136” та “Шахед-238”, які в російській кодифікації позначаються як “Герань-1/2/3/4/5”.

Сили оборони знищили 4859 із них.

За даними Генштабу, ефективність протидії реактивним ударним дронам типу “Шахед” у жовтні становила 66%, а звичайним “Шахедам” — 89%.

Для перехоплення дронів залучали винищувальну та армійську авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, операторів безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

У Генштабі зазначили, що російська сторона постійно ускладнює повітряні атаки — змінює маршрути й висоти польотів, комбінує ударні дрони з хибними цілями та ракетними ударами.

Окремим викликом залишається протидія балістичним ракетам, які Росія активно застосовувала в жовтні для ударів по цивільній інфраструктурі України.