На Харківщині за тиждень загинули 9 людей, ще 103 постраждали від російських ударів

Упродовж минулого тижня російських ударів зазнали 62 населені пункти Харківської області, зокрема Харків. Внаслідок атак загинули дев’ятеро людей, ще 103 постраждали, серед них семеро дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

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За тиждень російські війська застосували по Харківщині 5 ракет, 17 керованих авіабомб, 6 реактивних систем залпового вогню, 15 БпЛА типу “Герань-2”, 12 дронів типу “Молнія”, 31 FPV-дрон і ще 611 безпілотників, тип яких встановлюється.

Найбільші руйнування — в Ізюмському районі

В Ізюмському районі пошкоджено 4 багатоквартирні та 61 приватний будинок, навчальний заклад, медичний заклад, адміністративну будівлю, гараж, три господарчі споруди, дві складські будівлі, дві АЗС, приміщення банку, торговельно-розважальний центр, кабінет нотаріуса, електромережі та 18 автомобілів.

У Харківському районі пошкоджено 4 багатоквартирні та 19 приватних будинків, приміщення пошти, два гаражі, три господарчі споруди, чотири складські приміщення, чотири цивільні підприємства, АЗС, залізничну інфраструктуру, електромережі та 13 автомобілів.

Серед пошкодженого транспорту — автомобіль екстреної медичної допомоги та вантажівка.

У Харкові пошкоджені будинки, підприємства та метро

У Харкові внаслідок російських атак пошкоджено 6 багатоквартирних і 15 приватних будинків, два дитячі та навчальні заклади, 20 гаражів, дві господарчі споруди, три адмінбудівлі, п’ять цивільних підприємств, торговельний центр і три складські приміщення.

Також пошкоджені вхід до станції метрополітену, залізнична інфраструктура, 28 автомобілів, 14 вантажівок, два автобуси, газовоз і три напівпричепи.

Підрозділи ДСНС за тиждень ліквідували 67 пожеж, пов’язаних із бойовими діями, та знешкодили 509 боєприпасів.

На лінії фронту за цей час відбулося 1429 бойових зіткнень.