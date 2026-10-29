У Кременчуці після атаки РФ вже троє загиблих і 15 поранених

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Кременчук зросла до трьох людей. Ще 15 людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, станом на зараз відомо про 15 поранених, серед яких троє дітей.

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ДСНС повідомила, що внаслідок російської атаки горіли чотири автомобілі та господарча споруда. Також пошкоджене скління чотирьох багатоквартирних житлових будинків.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. Інформація про остаточні наслідки атаки уточнюється.

Наслідки російського удару по житловій забудові Кременчука / Фото: ДСНС Полтавщини

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що російський БпЛА влучив у багатоквартирний будинок у Кременчуці. Тоді було відомо про двох загиблих і дев’ятьох постраждалих.