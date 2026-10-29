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        У Дніпрі російський дрон вдарив по вокзалу: 13 загиблих (ОНОВЛЕНО)

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 11:50
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        Наслідки російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі / Фото: Дніпро Оперативний
        Наслідки російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі / Фото: Дніпро Оперативний

        Російські війська завдали удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 13 людей, щонайменше семеро дістали поранення.

        Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

        Удар припав на одну з платформ вокзалу, де в цей момент перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.

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        За даними “Укрзалізниці”, попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

        На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Постраждалим надають необхідну допомогу.

        Щонайменше семеро поранених доставили до міської лікарні внаслідок атаки по залізничному вокзалу у Дніпрі, передають кореспонденти Суспільного

        На платформі вокзалу в Дніпрі після атаки російського дрона / Фото: Дніпро Оперативний

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