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Щонайменше семеро поранених доставили до міської лікарні внаслідок атаки по залізничному вокзалу у Дніпрі, передають кореспонденти Суспільного

За даними “Укрзалізниці” , попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

Удар припав на одну з платформ вокзалу, де в цей момент перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.