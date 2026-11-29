На тлі зростання витрат на війну проти України російська влада нарощує масштаби конфіскації приватних активів. Кремль почав відбирати майно не лише в іноземних компаній, а й у російських олігархів, які роками демонстрували лояльність до Володимира Путіна.

Про це пише польське видання RMF24 із посиланням на The Wall Street Journal.

Кремль взявся за власних олігархів

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Одним із найпоказовіших випадків стала історія Вадима Мошковича — колишнього сенатора та власника одного з найбільших російських аграрних холдингів “Русагро”.

Попри багаторічну лояльність до Кремля, у липні Мошкович постав перед судом за звинуваченнями у шахрайстві та хабарництві. Його статки, які оцінювалися у 7 мільярдів доларів, конфіскувала держава.

Схожа доля спіткала депутата від партії “Єдина Росія” Костянтина Струкова — колишнього власника однієї з найбільших золотодобувних компаній Росії “Южуралзолото”.

Колишній суддя Верховного суду РФ Віктор Момотов, своєю чергою, позбувся майже сотні об’єктів нерухомості.

Безпрецедентні масштаби націоналізації

За даними російського аналітичного агентства AK&M, у 2026 році конфіскація приватних активів становила 40% від загальної вартості всіх угод зі злиття та поглинання компаній у Росії.

У попередні роки цей показник був значно нижчим:

2024 рік — 7%;

2025 рік — трохи більше ніж 20%;

2026 рік — 40%.

Російські економісти застерігають, що дедалі частіше підставою для вилучення майна стають сфабриковані звинувачення, метою яких є передача цінних активів під контроль держави.

Формально конфісковане майно має продаватися на відкритих аукціонах. Однак на практиці понад 90% таких активів переходять до державних корпорацій або осіб, наближених до Путіна.

Зокрема, російський підрозділ міжнародного виробника паковання Aptar, доходи якого минулого року перевищили 20 мільйонів доларів, за указом Путіна передали компанії, підконтрольній племіннику глави Чечні Рамзана Кадирова.

Атаки українських дронів як підстава для вилучення підприємств

У серпні 2026 року Путін підписав указ, який дозволяє державі тимчасово перебирати контроль над об’єктами ключової інфраструктури, якщо їхні власники не забезпечують належного захисту від атак українських безпілотників.

Йдеться про нафтопереробні заводи, телекомунікаційні мережі, промислові та логістичні об’єкти.

За офіційними даними, на підставі нових правил поки не було вилучено жодного підприємства. Водночас, за оцінками експертів, під дію указу можуть потрапити до 167 об’єктів, що належать приватним компаніям.

Кремль шукає нові ресурси для фінансування війни

Економісти пов’язують активізацію конфіскацій зі скороченням доступних ресурсів на тлі зростання військових витрат Росії.

“Пиріг, який можна поділити, зменшується, тому найближчі до Кремля групи намагаються поглинути те, що залишилося”, — пояснив російський економіст Андрій Яковлєв, пов’язаний із Вільним університетом Берліна.

За таких умов навіть багаторічна лояльність до російської влади більше не гарантує підприємцям збереження їхніх активів.