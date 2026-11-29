У неділю, 29 листопада, російський безпілотник завдав удару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих — жінку та чоловіка, яких госпіталізували.

Реклама

Реклама

Внаслідок влучання російського безпілотника загорілися будівля поштового відділення та два автомобілі. Рятувальники локалізували пожежі.

Згодом кількість постраждалих зросла до восьми. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Ліквідація наслідків російського удару триває.