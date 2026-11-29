Уряд Німеччини закликав Київ до стриманості після серії українських атак на російські судна в Балтійському та Середземному морях. У Берліні побоюються ескалації та поширення війни на міжнародні торговельні маршрути.

Про це пише німецький журнал Der Spiegel із посиланням на джерела в урядових колах.

За інформацією видання, німецька сторона вперше прямо висловила відповідні побоювання під час нещодавнього візиту до Німеччини міністра оборони України Євгена Хмари.

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Під час переговорів за зачиненими дверима міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що розширення українських атак на російські цілі в Балтійському морі не лише створює значний ризик ескалації, а й може підірвати підтримку масштабної військової допомоги, яку Берлін надає Києву.

У Берліні побоюються конфронтації між Росією та НАТО

За даними Spiegel, німецька влада вважає цілком імовірним сценарій ескалації у разі атак України на російські військові кораблі або танкери “тіньового флоту” в Балтійському морі.

“У Берліні побоюються, що Росія може відповісти на таку атаку надзвичайно жорстко і — у найгіршому випадку — звинуватити НАТО в тому, що Альянс сприяв Україні у проведенні операції”, — пише видання.

Ризики для світової економіки

Spiegel зазначає, що ескалація в Балтійському морі може мати далекосяжні наслідки для світової економіки, оскільки через нього щодня проходять сотні торговельних суден.

Навіть якщо судноплавство не припиниться, вартість страхування суден може різко зрости, зробивши морські перевезення економічно невигідними.

За останні кілька днів, як зазначає видання, Україна атакувала кілька російських суден, зокрема військовий корвет “Меркурій” та вантажне судно Angara у Середземному морі біля берегів Лівії, а також суховантаж Sparta II у Фінській затоці біля берегів Фінляндії.