Німеччина планує розширити військову співпрацю з Україною та інтегрувати українські оборонні технології в Бундесвер. Берлін, зокрема, має намір профінансувати закупівлю понад 2000 далекобійних безпілотників “Барс” приблизно на 330 млн євро.

Про це пише Die Welt із посиланням на внутрішні документи Міністерства оборони Німеччини.

Українські далекобійні дрони для Бундесверу

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Німецькі військові мають намір випробувати версію українського безпілотника “Барс”, адаптовану до потреб Бундесверу. У разі успішних випробувань закупівлі для німецької армії можуть розпочатися вже у 2027 році.

Українська система Delta та навчання військових

Берлін також зацікавлений у використанні української цифрової платформи Delta, яка забезпечує збір інформації з поля бою та її відображення на єдиній цифровій карті.

За інформацією видання, українські фахівці вже кілька місяців навчають німецьких військовослужбовців користуватися цією системою. Німеччина також хоче отримати вихідний код програмного забезпечення для аналізу.

Крім того, Берлін має намір розширити програми підготовки у німецьких військових навчальних закладах із залученням українських інструкторів, які мають безпосередній бойовий досвід.

Співпраця у сфері ракетного озброєння та ППО

Німецька промислова група та український виробник планують спільно розробити нову систему наведення для української крилатої ракети “Нептун”.

У документах Міністерства оборони Німеччини також йдеться про можливість інтеграції українських ракет-перехоплювачів у німецьку систему протиповітряної оборони.

Окремим напрямом співпраці має стати участь Німеччини в європейському проєкті протиракетної оборони FREYJA, який очолює Україна.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про просування української антибалістичної програми FREYJA та відповідні домовленості з європейськими виробниками. Програма спрямована на створення ефективної системи захисту від балістичних ракет.