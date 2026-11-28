Суд визнав командира взводу ЗСУ винним у службовій недбалості, яка призвела до втрати 84 FPV-дронів у Слов’янську Донецької області. Військовослужбовця засудили до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори довели, що командир взводу спостереження розвідувальної роти однієї з військових частин ЗСУ не забезпечив належних умов зберігання військового майна.

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У період із 17 липня 2025 року до 7 січня 2026 року було втрачено 84 FPV-дрони:

28 безпілотників SHURIKEN загальною вартістю 389,2 тис. грн;

56 безпілотників “Джміль 4.5.0” вартістю 1,07 млн грн.

7 січня 2026 року дрони виявили та вилучили під час розслідування іншого кримінального провадження. Згодом усі 84 безпілотники повернули військовій частині.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Ще на стадії досудового розслідування він відшкодував завдані збитки на суму 1,46 млн грн.

Суд також врахував наявність у військовослужбовця державних нагород, його безпосередню участь у відбитті російської агресії та позитивну характеристику від військового командування. Крім того, обвинувачений перерахував 100 тис. грн на потреби ЗСУ.

Військовослужбовця визнали винним за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік та покладенням відповідних обов’язків.