У Харківській області поблизу Куп’янська українські військові вже сім місяців ведуть бої з росіянами всередині старого радянського газопроводу. Під час операції “Велес” бійці просунулися трубою на 15 кілометрів, за українськими даними, знищили понад 100 російських військових і взяли 30 у полон.

Про це пише BBC.

Діаметр труби становить трохи більше метра, тому пересуватися нею можна переважно повзком. Водночас під землею військові захищені від безпілотників, які постійно перебувають у небі над лінією фронту та майже унеможливлюють просування на поверхні.

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Російські війська першими використали цей газопровід для проникнення до Куп’янська у вересні 2025 року. Раніше росіяни застосовували підземні трубопроводи під час захоплення Авдіївки у 2024 році та боїв у Курській області у 2025 році.

Згодом українські військові почали використовувати трубу проти росіян. Для перевезення особового складу та вантажів бійці бригади “Хартія” використовують спеціальний електричний візок із саньми. Цю систему бійці називають “Куп’янським метро”. Дорога всередині труби займає близько 40 хвилин.

У місцях, де трубу розкрили, військові облаштували підземні укриття для зберігання боєприпасів та обладнання. Для виходу на поверхню обидві сторони використовують отвори, зроблені за допомогою зварювального обладнання.

Операція “Велес”, названа на честь слов’янського бога підземного світу, розпочалася у квітні. Відтоді українські військові просунулися на 15 кілометрів усередині газопроводу. Першим завданням бійців “Хартії” було розчищення труби від сміття, води та російських барикад. Деякі загородження були заміновані або завалені тілами російських військових.

Журналісти BBC спостерігали, як українські безпілотники атакували росіян під час чергової спроби обійти позиції українських військових. Бої тривають під землею, на поверхні та в повітрі. На думку українських військових, подібних операцій може побільшати, оскільки Україною проходить розгалужена мережа трубопроводів, якими за радянських часів транспортували до Європи нафту, газ та аміак.

Президент України Володимир Зеленський назвав операцію “Велес” успішною. Як зазначає BBC, підземні бої допомогли українським військам повернути втрачені території та підвищити бойовий дух, однак самі по собі не змінили перебіг війни.