19 листопада президент США Дональд Трамп на полях саміту АТЕС у Шеньчжені зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявив про зміцнення особистих стосунків та назвав відносини між двома країнами справедливими. За словами американського президента, Китай також зацікавлений у завершенні війни в Україні.

Відео публікує Clash Report.

Американський президент заявив, що між ним і Сі Цзіньпіном сформувалися виняткові особисті стосунки, які продовжують зміцнюватися.

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“У нас із президентом Сі склалися чудові особисті стосунки. Деякі люди незадоволені, коли це чують, але я дуже радий цьому”, — сказав Трамп.

Він також зазначив, що його дружба із Сі Цзіньпіном стає дедалі міцнішою, назвавши це дивовижним. Говорячи про відносини США та Китаю, Трамп заявив, що жодні інші країни не можуть зробити того, на що здатні Вашингтон і Пекін. На його думку, обидві держави залишатимуться сильними.

Президент США також розкритикував попередні підходи Вашингтона до відносин із Китаєм. За його словами, раніше вони були дуже нерівноправними, а американські президенти не виконували належним чином свою роботу. Водночас Трамп заявив, що ці відносини вдалося зробити справедливими.

Звертаючись до Сі Цзіньпіна, він зазначив, що Китай має невичерпні потреби, які Сполучені Штати можуть задовольнити. Трамп також висловив очікування, що з їхньої взаємодії вийде щось дуже вагоме.

“Ви мій друг, і в нас дуже особливі стосунки. Поки ми з вами керуємо, у нас ніколи не буде проблем”, — звернувся він до китайського лідера.

За словами американського президента, Китай також прагне завершення війни в Україні.

Крім того, президент США заявив про спільні інтереси Вашингтона та Пекіна щодо ситуації на Близькому Сході.

“І Сполучені Штати, і Китай зацікавлені в тому, щоб енергоносії продовжували надходити через Ормузьку протоку, а Іран не міг отримати ядерну зброю. Ми обидва дуже твердо в цьому переконані”, — сказав Трамп.

За інформацією Reuters, незапланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним затримала початок переговорів президента США з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Наразі невідомо, чи відбудеться ще одна окрема зустріч Трампа з Путіним. Після цього, згідно з офіційним графіком, має відбутися тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна. Після неї американський президент повинен вилетіти до США.