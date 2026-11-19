Уранці 19 листопада в районі міста Альметьєвськ у Татарстані пролунали вибухи поблизу нафтоперекачувальної станції “Калейкіно”. На об’єкті зафіксували пожежу.
Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.
На опублікованих відео зафіксовано спалахи в районі села Калейкіно, де розташована однойменна нафтоперекачувальна станція системи магістральних нафтопроводів РФ. Об’єкт розташований приблизно за 5–8 км від Альметьєвська та за 1300 км від України.
Місцеві жителі повідомляли, що в напрямку станції вирушили автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.
Перед цим у Татарстані оголосили ракетну та дронову тривогу, а також закрили аеропорти.
Нафтоперекачувальна станція “Калейкіно” є одним із ключових об’єктів системи магістральних нафтопроводів РФ та належить до структури “Транснефть — Прикамье”. На станції змішуються потоки нафти різних сортів із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. Вона забезпечує підтримання тиску в трубопроводах і розподіл сировини, зокрема до системи нафтопроводу “Дружба”.
Станція “Калейкіно” вже зазнавала атаки 23 лютого: СБУ завдали удару далекобійні безпілотники.