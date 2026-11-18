Після української атаки на Кримський міст залізничною частиною переправи відновили рух поїздів, попри масштабні руйнування сусідньої автомобільної частини. На нових кадрах видно, що арка та дорожній проліт автомобільного мосту відсутні.

Про відновлення залізничного руху повідомив Мінтранс РФ.

На оприлюдненому відео поїзд рухається залізничною частиною мосту. Таким чином, логістичне сполучення через Керченську протоку частково відновлено.

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За даними російського Мінтрансу, рух поїздів одним шляхом відновили ще вдень 17 листопада.

Нагадаємо, Кримський міст зазнав серйозних пошкоджень унаслідок українських ударів 16 та 17 листопада. Слідчий комітет РФ офіційно визнав “пошкодження конструкції” після атаки безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що операція Сил оборони проти Кримського мосту тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Українські військові послідовно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші об’єкти. Під час фінального етапу безпілотники “Паляниця” уразили автомобільну частину мосту, а по залізничній частині завдали ударів ракетами “Нептун”, дронами “Рута” та FP-5. Загалом в операції застосували кілька видів української зброї, зокрема ракети “Фламінго”.

Як пише BBC, аналітик OSINT-проєкту Black Bird Group Еміль Кастехельмі зазначив, що після першого удару 16 листопада сталева арка автомобільного мосту зазнала структурних пошкоджень. Комбінована атака наступного дня призвела до повного обвалення конструкції.

Військовий оглядач Російської служби BBC Ілля Абішев звернув увагу, що арка автомобільного мосту не лише декоративний елемент, а частина конструкції, яка передає навантаження та забезпечує стійкість прольоту. За його словами, залізнична арка встояла, однак також могла зазнати пошкоджень.

На думку експертів, повністю відновити міст до завершення війни Росії проти України не вдасться.

Станом на 11:00 18 листопада Володимир Путін не прокоментував руйнування автомобільної частини Кримського мосту.

Федеральні російські телеканали у вечірніх випусках не показали актуального стану переправи та не розповіли про масштаби пошкоджень. Віцепрем’єр РФ Андрій Нікітін пообіцяв швидко відновити пошкоджену конструкцію. Російська влада також заговорила про альтернативні маршрути доставки вантажів на окупований Кримський півострів.