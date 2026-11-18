18 листопада російські ударні безпілотники атакували місто Златопіль Лозівського району Харківської області. Один із дронів влучив по території місцевого ринку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них 11-річний хлопчик.

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Унаслідок влучання на ринку спалахнула пожежа в торговельних павільйонах на площі 500 кв. м.

Також пошкоджені інші торговельні об’єкти, магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

За інформацією міського голови Миколи Бакшеєва, влучання зафіксовано по енергетичному вузлу та в центральній частині міста.