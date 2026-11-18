У ніч на 18 листопада, починаючи з 18:00 17 листопада, росіяни запустили по Україні 141 БпЛА Shahed, 73 із них — реактивні, “Гербера”, дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, ТОТ АР Крим — Чауда, Гвардійське.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 126 російських безпілотників різних типів, 59 із них — реактивні шахеди.
Зафіксовано влучання російських дронів на семи локаціях.