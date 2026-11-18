Безпілотники атакували Афіпський та Ільський НПЗ у Росії: на місцях влучань — пожежі

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 126 російських безпілотників різних типів, 59 із них — реактивні шахеди.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 18 листопада, починаючи з 18:00 17 листопада, росіяни запустили по Україні 141 БпЛА Shahed, 73 із них — реактивні, “Гербера”, дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, ТОТ АР Крим — Чауда, Гвардійське.