У вівторок, 18 листопада, погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт. У більшості регіонів очікуються дощі, у Карпатах — мокрий сніг, водночас температура залишатиметься відносно високою для цієї пори року.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики прогнозують хмарну погоду. У більшості областей пройдуть помірні дощі, а в Карпатах і на Закарпатті вночі опади будуть значними.

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У Карпатах дощ місцями переходитиме у мокрий сніг.

У більшості південних областей уночі істотних опадів не очікується.

Вітер буде переважно південний, 7-12 м/с. У Карпатах, а вдень також на сході та південному сході країни прогнозують пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +2…+8°, удень — +8…+13°. У північно-східній частині країни очікується +5…+10°.

Погода у Києві та області

На Київщині 18 листопада буде хмарно та дощитиме.

Вітер — південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме +2…+7°, удень — +8…+13°.

У Києві вночі прогнозують +3…+5°, удень — +10…+12°.