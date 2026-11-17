Кримський міст, що з’єднує окупований півострів із Росією, дві ночі поспіль перебував під масованими українськими ударами. Після повторної атаки 17 листопада арка та проліт автомобільної частини обвалилися у воду, заблокувавши судноплавство через Керченську протоку.

Про це пише РБК-Україна.

Два удари поспіль

У ніч на 16 листопада Кримський міст атакували безпілотники. Після влучань 227-метрову арку автомобільної частини візуально нахилило приблизно на 15 градусів, а дорожнє полотно було пошкоджене щонайменше у двох місцях.

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Наступної ночі, 17 листопада, Сили оборони завдали повторного комбінованого удару дронами та ракетами.

Пошкоджені напередодні арка та автомобільний проліт не витримали й обвалилися у воду. Залізнична частина мосту залишилася стояти, однак також зазнала пошкоджень.

У Мінтрансі РФ підтвердили атаку та повідомили про тимчасове припинення автомобільного і залізничного руху. Згодом залізничний рух через міст відновили.

Операцію готували кілька тижнів

Президент Володимир Зеленський заявив, що атака стала фінальним етапом багатоетапної операції СБУ та Генерального штабу ЗСУ, яку готували кілька тижнів.

За його словами, українські сили спочатку послідовно уражали російські системи ППО, радари та засоби радіоелектронної боротьби на підступах до мосту.

Під час операції застосовувалися дрони та ракети Dovbush, “Вендета”, Da Vinci, “Січень”, MICH 2000, “Рута”, “Паляниця”, Ан-197, FP-1, FP-5 “Фламінго” та Р-360 “Нептун”.

Безпосередньо під час удару 17 листопада “Паляниці” атакували автомобільну частину мосту, а “Нептуни”, “Рута” та FP-5 “Фламінго” – залізничну.

“За допомогою “Фламінго” наші воїни здійснили кероване ураження – і зв’язок спрацював на відмінно до останніх секунд”, – заявив Зеленський.

У Генштабі заявили про удар по логістиці РФ

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що після руйнування мостів через Чонгар та в Генічеську сухопутних шляхів до окупованого Криму у російських військ стає дедалі менше.

Кримський міст залишався важливою логістичною артерією, якою на півострів і далі на південь України перевозили пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад.

“Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою”, – заявили в Генштабі.

У Кремлі пообіцяли відновити міст

Російські державні телеканали в ранкових випусках новин не повідомляли про обвал мосту, заявляючи лише про нібито “відбиття” масованої атаки.

У Кремлі повідомили, що російський уряд доповів Володимиру Путіну про ситуацію. Сам він публічно атаку не коментував.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кримський міст буде відновлений і нібито стане “ще кращим від попереднього”.

Судноплавство може бути заблоковане на тижні або місяці

Капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко оцінив пошкодження мосту як середні за ступенем тяжкості.

За його оцінкою, відновлення автомобільного прольоту разом з аркою може тривати понад рік.

Водночас головним наслідком експерт назвав блокування судноплавства. Металева конструкція вагою близько 6 тисяч тонн і висотою приблизно 45 метрів упала безпосередньо у фарватер Керченської протоки.

“На цей період Керченська протока заблокована. Це, швидше за все, тижні мінімум, можливо, місяці. Судноплавства тут жодного не буде для російських та окупованих українських портів”, – заявив Риженко.

На його думку, це також створює проблему для Чорноморського флоту РФ, оскільки він не зможе отримувати підсилення корабельного складу з Каспійської флотилії чи Азовського моря.

Росія може втратити до третини військової логістики

За оцінкою Риженка, втрата Кримського мосту може позбавити російські війська від чверті до третини військової логістики.

Основні вантажі на південь Росія наразі перевозить сухопутним маршрутом через Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Генічеськ або Джанкой.

Водночас цей маршрут також перебуває під вогневим впливом Сил оборони України.

Експерт зазначив, що для повного знищення масивних залізобетонних опор мосту знадобилася б значно більша кількість вибухівки.

Однак для припинення роботи переправи, за його словами, необов’язково руйнувати всі опори. Нинішня атака показала, що точкове ураження критичних елементів конструкції може вивести міст із ладу без його повного знищення.

Раніше “Головне в Україні” писало, що СБУ оприлюднила відео ударів по Кримському мосту ракетами-дронами “Паляниця”. За даними спецслужби, після атаки частина автомобільного перекриття обвалилася у воду.