Колишній президент США Джо Байден у своїх майбутніх мемуарах Promise Me, America розповів про розмови з Володимиром Путіним напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спроби переконати союзників у неминучості війни, страх перед можливою ядерною ескалацією, а також про непрості стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Уривок із книги опублікував Newsweek.

За словами Байдена, вже восени 2021 року американська розвідка отримала інформацію про те, що Москва готує значно масштабнішу операцію, ніж можливе вторгнення на Донбас. Розвіддані, за його словами, свідчили про намір Росії захопити Україну та повалити уряд Володимира Зеленського у Києві.

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Розмова з Путіним у грудні 2021 року

Байден згадує телефонну розмову з Путіним 7 грудня 2021 року. Він пише, що прямо попередив російського президента про серйозні наслідки у разі вторгнення.

“Він був загадковим, як завжди. Я — ні”, — пише Байден.

За його словами, він заявив Путіну, що Росія зіткнеться з жорсткими санкціями, а США нададуть Україні необхідну допомогу для захисту.

Путін, як згадує Байден, відкинув звинувачення і заперечував агресивні наміри Москви.

Байден описує його реакцію як таку, що викликала роздратування і не виглядала переконливою.

Не всі вірили у повномасштабне вторгнення

Байден пише, що вже протягом кількох місяців був переконаний у намірі Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

Однак переконати в цьому інших було складно.

“Спочатку я не міг переконати нікого. Ні європейців. Ні країни НАТО. Ні Україну”, — пише він.

За словами Байдена, причин для скепсису було кілька.

Німеччина залишалася сильно залежною від російських енергоносіїв, а частина європейських урядів не хотіла ще більше покладатися на Вашингтон після напружених відносин за президентства Дональда Трампа.

Українська влада, як пише Байден, своєю чергою остерігалася, що публічні заяви про неминучу війну можуть дестабілізувати економіку.

Розвідка і “голлівудська” провокація

За словами Байдена, у лютому 2022 року американська розвідка мала інформацію про підготовку Росією складної операції під чужим прапором, яка мала створити привід для вторгнення.

Байден називає її “голлівудською”.

На цьому тлі він вирішив піти на незвичний крок — розсекретити частину розвідданих про плани Росії.

Він визнає, що це створювало ризик викриття чутливих джерел і методів американської розвідки.

Байден протиставляє цю ситуацію війні в Іраку 2003 року.

“Війну в Іраку нав’язала світові адміністрація з політизованими розвідданими. Але цього разу нашою метою було не розпочати війну, а запобігти їй”, — пише він.

Як Байден описує Путіна

У мемуарах Байден подає Путіна як авторитарного лідера, який не хотів допустити перетворення України на успішну демократію поза контролем Москви.

На думку Байдена, Путін побоювався не лише геополітичної орієнтації України, а й того, що її економічний і демократичний успіх може стати прикладом для самих росіян.

“Успіх України як справжньої демократії з процвітаючою економікою міг змусити росіян усвідомити власну бідність і відсутність можливостей”, — пише Байден.

Він також згадує особисті зустрічі з Путіним і описує його манеру поведінки як демонстративно байдужу.

За словами Байдена, Путін любив сидіти розвалившись, “удаючи байдужість, як підліток, якому щойно сказали, що він не може дивитися улюблене шоу”.

Байден намагався не чекати Путіна

Байден також згадує, що Путін мав звичку змушувати інших світових лідерів чекати на себе.

Тому Байден, за його словами, одного разу спеціально відклав свій приїзд, доки не переконався, що Путін уже прибув.

Під час іншої розмови Путін хвалився величезними розмірами Росії й зазначив, що країна простягається через вісім часових поясів.

Байден відповів жартом про зміну клімату:

“Так, і всі вони тануть”.

Він мав на увазі підвищення температури в Сибіру та танення вічної мерзлоти, що спричиняє викиди метану в атмосферу.

“Я не бачу там душі”

Байден також згадує ще одну зустріч із Путіним, коли сам був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

За його словами, він взяв Путіна за плечі, подивився йому в очі й сказав:

“Я не бачу там жодної душі”.

Путін, за спогадами Байдена, відповів:

“Тоді ми чудово розуміємо одне одного”.

Байден про Трампа і Путіна

У книзі Байден також критикує відносини Дональда Трампа з Путіним.

Він пише, що Путін мав “дивний вплив на Дональда Трампа”, який, за словами Байдена, давно помічали як у США, так і за кордоном.

“Передбачувано, Путін був у захваті від новини про перемогу Трампа”, — пише він.

Байден також розповідає, що під час президентського перехідного періоду 2024-2025 років представники команди Трампа попросили його підписати лист, який дозволив би їм вести прямі переговори з Путіним ще до інавгурації нового президента.

Байден відмовився.

Він пише, що не хотів давати їм “карт-бланш” на те, що, як він очікував, могло стати “своєрідною капітуляцією за рахунок України”.

Байден назвав обіцянку щодо НАТО “передчасною”

Одне з найбільш помітних зізнань у мемуарах стосується перспектив членства України в НАТО.

Байден пише, що його адміністрація не наполягала на вступі України до Альянсу, попри твердження Путіна про загрозу від розширення НАТО.

“Ми не наполягали на вступі України до НАТО, всупереч звинуваченням Путіна. Обіцянка, дана у 2008 році, була передчасною”, — пише Байден.

Він припускає, що Україні можна було б запропонувати іншу модель безпеки.

За його словами, це міг бути “спеціальний статус, не в НАТО, але захищений мережею відносин із Європейським Союзом і Сполученими Штатами”.

У Білому домі боялися ядерної ескалації

Байден також детально описує побоювання адміністрації США щодо можливого застосування Росією тактичної ядерної зброї.

За його словами, ці страхи посилилися, коли українські війська почали досягати успіхів на полі бою.

У Вашингтоні побоювалися, що катастрофічна військова поразка Росії може спровокувати політичну кризу всередині країни та поставити під загрозу становище Путіна.

Байден порівнює таку ситуацію з долею радянського лідера Микити Хрущова, якого усунули від влади після Карибської кризи 1962 року.

“Страх усунення міг підштовхнути його до відчайдушних кроків”, — пише Байден.

За його словами, адміністрації США доводилося балансувати між необхідністю забезпечити Україну зброєю для відбиття російської агресії та ризиком прямого зіткнення двох ядерних держав.

Затоплення “Москви” викликало тривогу у Байдена

Байден згадує 14 квітня 2022 року як момент особливої напруги.

У той час Україна святкувала затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії — крейсера “Москва”.

Однак сам Байден, за його словами, відчував серйозне занепокоєння через можливу реакцію Росії та ризик подальшої ескалації.

Байден про складні розмови із Зеленським

У мемуарах Байден хвалить опір України російському вторгненню, але водночас відверто пише про складнощі у відносинах із Володимиром Зеленським.

Спочатку він сумнівався, чи готовий Зеленський, який до політики був телевізійним актором і мав обмежений досвід міжнародної дипломатії, впоратися з кризою такого масштабу.

Байден також описує моменти роздратування під час їхніх приватних розмов.

За його словами, Зеленський “міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах і не настільки вдячним, як я очікував”.

“Це могло дратувати, і я давав йому це зрозуміти без жодних двозначностей”, — пише Байден.

Допомога Україні перед вторгненням

Попри суперечки із Зеленським, Байден наголошує на ролі своєї адміністрації у підготовці України до вторгнення і в перші місяці війни.

Він згадує передачу протитанкових ракет Javelin ще до повномасштабного вторгнення, а також підтриману США українську програму безпілотників, запущену восени 2022 року.

На думку Байдена, спротив України став прикладом для інших держав, яким загрожують сильніші сусіди.

“Відмова України програти підбадьорила кожну іншу вразливу країну на землі, якій загрожує більший сусід — і особливо Тайвань”, — пише він.

Раніше “Головне в Україні” писало, що майбутній саміт Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна викликає занепокоєння у союзників США. Європейські дипломати побоюються, що Трамп може відійти від заявленого порядку денного та зробити несподівані заяви щодо України, а саму зустріч деякі порівнюють із можливою “Ялтою II”.