Трамп заявив, що Путін “трохи відступає” щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін, на його думку, “трохи відступає” у питанні України. Водночас американський президент вважає, що російський лідер міг би займати значно жорсткішу позицію.

Про це Трамп сказав журналістам 16 листопада перед Білим домом. Відео його заяви опублікував Clash Report. Повідомлення про слова американського президента також з’явилися в інших медіа.

“Путін трохи відступає щодо України. Він міг би бути значно жорсткішим. Відверто кажучи, він відступає”, — заявив Трамп.

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Його слова прозвучали напередодні запланованої зустрічі з Путіним у китайському Шеньчжені.

Окремо журналісти запитали Трампа про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink/Starshield для України. Президент США відповів, що не чув про ці обмеження. Відео цього епізоду опублікував Clash Report.

Раніше Зеленський заявив, що обмеження Starshield заважають українській ППО перехоплювати реактивні “шахеди”. За його словами, через ліміт швидкості 161 км/год дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами, що ускладнює захист енергетичних об’єктів від російських атак.