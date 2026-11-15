Зеленський: обмеження Starshield заважають українській ППО перехоплювати реактивні “шахеди”

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 км/год через обмеження роботи терміналів Starshield. За його словами, це заважає перехоплювати російські реактивні “шахеди” та захищати енергетичні об’єкти від ударів.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Президент зазначив, що обмеження швидкості роботи терміналів Starshield зберігаються вздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

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Через це українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок із операторами, коли досягають швидкості 161 км/год, або 100 миль на годину.

“Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні ‘шахеди'”, — наголосив Зеленський.

На його думку, саме через ці обмеження частина російських ударів по електричних підстанціях досягає цілей.

Президент повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та Офісу президента максимально тісно працювати з американською стороною і SpaceX для зняття обмежень.

“Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою”, — заявив він.

Росія застосувала понад 2300 ударних дронів за тиждень

За даними Зеленського, лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 2300 ударних безпілотників, 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів.

У ніч на 15 листопада та вранці російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Запоріжжі, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Також під ударами перебувала залізнична інфраструктура на Дніпропетровщині, Харківщині та в Запоріжжі.

Крім того, Росія завдала ударів по Донецькій і Київській областях.

За словами президента, внаслідок останніх атак відомо про 16 постраждалих.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та допомогти забезпечити захист населення й енергетичної інфраструктури.