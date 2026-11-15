Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: без світла 41 тисяча родин

У ніч на 15 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару без електропостачання залишилася 41 тисяча родин.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Після того як ситуація стала безпечною, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

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Наразі фахівці розбирають завали та відновлюють пошкоджене обладнання.

У компанії попередили, що ремонт потребуватиме часу. Точних термінів відновлення електропостачання поки не називають.

“Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю”, — наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, 14 листопада російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Тоді, за повідомленням ДТЕК, без світла залишилися майже 50 тисяч родин.