        Економіка

        Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині: без світла 41 тисяча родин

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2026 11:13
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        Ілюстраційне фото / Фото: соцмережі
        Ілюстраційне фото / Фото: соцмережі

        У ніч на 15 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Внаслідок удару без електропостачання залишилася 41 тисяча родин.

        Про це повідомили в компанії ДТЕК.

        Після того як ситуація стала безпечною, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

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        Наразі фахівці розбирають завали та відновлюють пошкоджене обладнання.

        У компанії попередили, що ремонт потребуватиме часу. Точних термінів відновлення електропостачання поки не називають.

        “Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю”, — наголосили в ДТЕК.

        Нагадаємо, 14 листопада російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. Тоді, за повідомленням ДТЕК, без світла залишилися майже 50 тисяч родин.


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