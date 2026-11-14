Збірна України оголосила склад на матч проти Північної Ірландії в Лізі націй

В Угорщині знайшли майже $20 млн готівки, закопаної в лісах: розслідують корупцію ексміністра Орбана

Після чотирьох турів збірна України набрала 4 очки й посідає третє місце в групі, а Північна Ірландія є лідером квартету (8 очок).

Виїзний для підопічних Андреа Мальдери матч групи 2 у Дивізіоні B відбудеться на стадіоні “Віндзор Парк” у Белфасті.

Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч п’ятого туру групи 2 Дивізіону B нового сезону Ліги націй проти команди Північної Ірландії.