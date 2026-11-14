        Спорт

        Збірна України оголосила склад на матч проти Північної Ірландії в Лізі націй

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 20:46
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        У жовтні збірна України поступилася Північній Ірландії 0:3 / Фото: УАФ
        У жовтні збірна України поступилася Північній Ірландії 0:3 / Фото: УАФ

        Збірна України з футболу оголосила стартовий склад на матч п’ятого туру групи 2 Дивізіону B нового сезону Ліги націй проти команди Північної Ірландії.

        Стартовий склад збірної України: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Кащук, Судаков, Сікан, Яремчук.

        Виїзний для підопічних Андреа Мальдери матч групи 2 у Дивізіоні B відбудеться на стадіоні “Віндзор Парк” у Белфасті.

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        Французький арбітр Франсуа Летексьє дасть стартовий свисток о 21:45 за київським часом.

        Після чотирьох турів збірна України набрала 4 очки й посідає третє місце в групі, а Північна Ірландія є лідером квартету (8 очок).


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