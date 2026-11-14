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        Пожежа на складах після обстрілу Київщини: у ДСНС розповіли про наслідки

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 18:12
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        На Київщині внаслідок російського удару загорілися три склади / Фото: ДСНС
        На Київщині внаслідок російського удару загорілися три склади / Фото: ДСНС

        14 листопада російські війська атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа у трьох складських приміщеннях.

        Про це повідомили у ДСНС.

        Пожежу вдалося локалізувати. Рятувальники розбирають завали та проливають конструкції водою, щоб запобігти повторному загорянню.

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        На місці також працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

        Фахівці провели заміри якості повітря поблизу місця влучання. За результатами перевірки, показники відповідають нормі.

        Ліквідація наслідків обстрілу триває.


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