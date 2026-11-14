Пожежа на складах після обстрілу Київщини: у ДСНС розповіли про наслідки

14 листопада російські війська атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа у трьох складських приміщеннях.
Про це повідомили у ДСНС.
Пожежу вдалося локалізувати. Рятувальники розбирають завали та проливають конструкції водою, щоб запобігти повторному загорянню.
На місці також працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.
Фахівці провели заміри якості повітря поблизу місця влучання. За результатами перевірки, показники відповідають нормі.
Ліквідація наслідків обстрілу триває.