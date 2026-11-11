РФ повторно вдарила по Яготину під час гасіння пожежі: загинули двоє рятувальників

11 листопада у місті Яготин Київської області внаслідок повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників. Ще двоє співробітників ДСНС дістали поранення та перебувають у лікарні.

Про це повідомили в ДСНС України.

Загинули майор служби цивільного захисту Олександр Бондаренко, начальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Київській області, та головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Литовченко, водій 28-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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Олександр Бондаренко присвятив пожежно-рятувальній справі 25 років. У нього залишилися дружина, донька та син. Юрій Литовченко працював рятувальником понад 30 років. У нього залишилися дружина та син.

Ще двоє рятувальників зазнали поранень, наразі вони перебувають під наглядом медиків.