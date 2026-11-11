GTA 6 викликала ажіотаж ще до виходу: що відомо про ціну, графіку та запуск

10 листопада Rockstar Games відкрила попереднє завантаження Grand Theft Auto VI для гравців, які оформили цифрове передзамовлення. Офіційний реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року.

Про це повідомляє Rockstar Games.

Власники версії з кодом у коробці також зможуть розпочати завантаження після отримання та активації коду.

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Як працюватиме GTA 6 на PlayStation та Xbox

GTA 6 розробили з нуля для сучасного покоління консолей з орієнтиром на 30 кадрів за секунду. На PlayStation 5 Pro гра отримає покращену чіткість зображення завдяки PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) та ексклюзивне трасування променів для тіней.

Версія для PS5 підтримуватиме тактильний зворотний зв’язок DualSense з налаштуваннями доступності, просторовий звук Tempest 3D Audio та скорочений час завантаження.

Через Xbox Cloud Gaming гра буде доступна на Xbox Series X|S та Xbox One з графічними налаштуваннями Xbox Series S. На продуктивність хмарної версії можуть впливати швидкість інтернету та інші технічні чинники. Також передбачено підтримку Remote Play на PlayStation та Xbox.

Rockstar представила нове відео з піснею “Blood in Your Eyes” співачки Tove Lo із Grand Theft Auto VI: The Album.

Передзамовлення GTA 6 перевершили очікування

За даними Reuters, керівник Take-Two Interactive Штраус Зельнік повідомив, що попит на GTA 6 значно перевищує початкові очікування.

За підрахунками Sensor Tower, станом на 3 листопада у світі оформили близько 7,71 млн цифрових передзамовлень. Стандартна версія коштує 79,99 долара, Ultimate Edition — 99,99 долара. Наприкінці серпня майже 90% передзамовлень припадали на дорожче видання.

Передзамовлення стартували в червні. GTA 6 виходить після кількох перенесень, приблизно через 13 років після попередньої частини.

Напередодні виходу GTA 6 американська компанія Take-Two Interactive, якій належить Rockstar Games, підвищила прогноз річного виторгу до 7,98–8,18 млрд доларів. Після цього її акції подорожчали на 4%.

Водночас компанія поки не змінює очікувань щодо продажів. Її керівник Штраус Зельнік пояснив, що робити висновки про успіх GTA 6 до офіційного виходу гри зарано.

При цьому останні фінансові результати Take-Two виявилися гіршими за очікування аналітиків: за квартал обсяг замовлень скоротився на 18%, до 1,6 млрд доларів.