Відбувся реліз довгоочікуваної S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2 нарешті виходить у продаж 20 листопада, після більш ніж 10 років очікування фанатів. Продовження культової серії обіцяє знову занурити гравців у моторошну атмосферу Чорнобильської зони відчуження.

Цей шутер від першої особи з елементами survival horror та рольової гри став гордістю українського геймдеву, здобувши визнання не лише в Україні, а й за її межами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 переносить гравців в альтернативну версію зони відчуження Чорнобильської АЕС, де після аварії вчені проводили експерименти, що призвели до ще однієї катастрофи.

У Steam для України гра доступна за ціною 1399 гривень. Версії Deluxe і Ultimate Edition, що включають додаткові внутрішньоігрові бонуси, коштують 1899 та 2549 гривень відповідно. Крім того, S.T.A.L.K.E.R. 2 можна придбати і для консолей Xbox Series X/S або завантажити за підпискою Game Pass.