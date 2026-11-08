У Києві з 9 листопада змінять рух через три мости: де запровадять реверс та обмеження

Із понеділка, 9 листопада, у Києві запровадять резервні схеми руху між лівим і правим берегами Дніпра через додаткові безпекові виклики. На мосту Патона організують реверсивний рух, а на під’їздах до Північного та Південного мостів змінять маршрути вантажного транспорту.

Про це повідомив керівник МВС Іван Вигівський.

За його словами, нові схеми транспортного сполучення мають розвантажити столичні мости та оптимізувати транспортні потоки.

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На мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух залежно від часу доби.

У ранкові години, з 07:00 до 10:00, три з п’яти смуг працюватимуть у напрямку правого берега. Увечері, з 16:00 до 20:00, три смуги відводитимуть для руху в напрямку лівого берега.

На Північному мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Водночас буде відновлено рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту з правого берега на лівий.

На Південному мосту вантажівки, які їдуть із лівого берега на правий, спрямовуватимуть через Дарницький міст.

Для легкових автомобілів і громадського транспорту обмежень не запроваджуватимуть.

Детальні схеми організації руху найближчим часом оприлюднять на сторінках патрульної поліції.

Правоохоронці також обстежуватимуть під’їзди до мостів та найбільш завантажені ділянки столичних доріг. МВС розраховує на співпрацю з Київською міською владою щодо реорганізації дорожнього руху.

За словами Вигівського, вже 8 листопада у столиці значно збільшили кількість поліцейських екіпажів для регулювання транспортних потоків, розвантаження мостів та допомоги водіям.

Водіїв закликають дотримуватися нових обмежень і заздалегідь планувати маршрути.