У Києві після атаки РФ пошкоджено Північний міст, є проблеми зі світлом, теплом і водою

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річна дитина. У столиці пошкоджено Північний міст, а через удари по енергооб’єктах на Київщині та Житомирщині виникли серйозні проблеми з енергопостачанням, що вплинуло на роботу систем тепла та водопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, російські удари пошкодили енергетичні об’єкти на Київщині та Житомирщині. Через це виникли проблеми в роботі систем тепло- та водопостачання Києва. Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням послуг.

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Також унаслідок атаки пошкоджено Північний міст. Рух ним закрили в обох напрямках, а фахівці досліджують ступінь руйнувань.

“Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На об’єкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів”, — зазначив Кличко.

За останніми даними мера, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них 14-річна дитина. Двох поранених госпіталізували.

У ДСНС повідомили про руйнування та пожежі в Солом’янському районі столиці.

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежі не виникло, загиблих і постраждалих на цій локації немає.

Ще у трьох п’ятиповерхових будинках вибуховою хвилею вибило вікна. За даними рятувальників, одна людина отримала травми.

Крім того, зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка.

На іншій локації загорілися припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

За ще двома адресами постраждали двоє людей, зокрема дитина. На момент повідомлення ДСНС було відомо про трьох травмованих, згодом Кличко повідомив про п’ятьох постраждалих у столиці.