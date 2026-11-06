Росія атакувала Київщину: троє травмованих, зруйновані будівлі та пошкоджена енергетика

У ніч на 6 листопада внаслідок російської атаки на Київщину травмовано трьох людей у Бориспільському районі. У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарській споруді. Обидві будівлі знищено.

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Травм зазнали троє місцевих жителів. У двох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес, ще один чоловік дістав черепно-мозкову травму та садна кінцівки.

У Білоцерківському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

В Обухівському районі вибухова хвиля пошкодила вікна навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти.