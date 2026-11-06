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        Росія атакувала Київщину: троє травмованих, зруйновані будівлі та пошкоджена енергетика

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2026 09:19
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        Рятувальник на місці удару РФ / Фото ілюстративне: ДСНС
        Рятувальник на місці удару РФ / Фото ілюстративне: ДСНС

        У ніч на 6 листопада внаслідок російської атаки на Київщину травмовано трьох людей у Бориспільському районі. У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

        Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

        У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у приватному житловому будинку та господарській споруді. Обидві будівлі знищено.

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        Травм зазнали троє місцевих жителів. У двох людей медики діагностували гостру реакцію на стрес, ще один чоловік дістав черепно-мозкову травму та садна кінцівки.

        У Білоцерківському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

        В Обухівському районі вибухова хвиля пошкодила вікна навчального корпусу та гуртожитку закладу освіти.


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