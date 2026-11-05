        Суспільство

        В Україні похолодає до 0 °C і пройдуть дощі з мокрим снігом

        Вадим Вакаренко
        5 Листопада 2026 22:00
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        Осіннє листя, вкрите ранковим інеєм / Фото: Depositphotos
        Осіннє листя, вкрите ранковим інеєм / Фото: Depositphotos

        У четвер, 6 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у багатьох областях пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Температура переважно становитиме 0-6° тепла, а в Карпатах і на Закарпатті вночі можливі морози до -6°.

        Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

        Уночі невеликі опади прогнозують у північних і східних областях, а також на Полтавщині та Черкащині.

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        Вдень дощі пройдуть майже по всій Україні, крім більшості західних областей. Місцями очікується мокрий сніг, а в Карпатах — невеликий сніг.

        Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. У більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині вдень можливі пориви 15-20 м/с.

        Температура вночі та вдень становитиме 0-6° тепла. На Закарпатті та крайньому півдні країни вдень повітря прогріється до 5-10° тепла.

        У Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозують 1-6° морозу.

        Погода у Києві та області

        На Київщині 6 листопада буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом.

        Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

        Температура по області вночі та вдень становитиме 1-6° тепла.

        У Києві протягом доби прогнозують 3-5° тепла.


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