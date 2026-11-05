В Україні похолодає до 0 °C і пройдуть дощі з мокрим снігом

У четвер, 6 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у багатьох областях пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Температура переважно становитиме 0-6° тепла, а в Карпатах і на Закарпатті вночі можливі морози до -6°.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Уночі невеликі опади прогнозують у північних і східних областях, а також на Полтавщині та Черкащині.
Вдень дощі пройдуть майже по всій Україні, крім більшості західних областей. Місцями очікується мокрий сніг, а в Карпатах — невеликий сніг.
Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. У більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині вдень можливі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень становитиме 0-6° тепла. На Закарпатті та крайньому півдні країни вдень повітря прогріється до 5-10° тепла.
У Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозують 1-6° морозу.
Погода у Києві та області
На Київщині 6 листопада буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі та вдень становитиме 1-6° тепла.
У Києві протягом доби прогнозують 3-5° тепла.