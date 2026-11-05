Стрілянина і заручники в магазині Тернополя: поліція розповіла нові деталі

У Тернополі 53-річний чоловік утримував людей у заручниках у магазині, а згодом підірвав предмет, схожий на гранату, та відкрив хаотичну стрілянину. Спецпризначенці КОРД затримали його, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, під час переговорів поліцейським вдалося відволікти чоловіка. Заручники скористалися цим і вибігли з приміщення через службовий вихід.

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У цей момент фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, після чого почав хаотично стріляти.

Спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка. Ним виявився 53-річний житель Тернополя.

У нього вилучили предмет, схожий на пістолет, а також мисливський ніж.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння

У поліції зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці також встановили, що затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За деякий час до інциденту чоловік уже приходив до цього магазину, поводився агресивно та конфліктував із працівниками.

Після цього він залишив торговельний заклад, але згодом повернувся вже зі зброєю.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Дії чоловіка слідчі кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, а також погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцейська спецоперація в Тернополі після того, як озброєний чоловік утримував людей у заручниках та відкрив стрілянину / Фото: Національна поліція України

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що у Тернополі спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині. За даними поліції, ним виявився місцевий житель 1973 року народження, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.