Мобілізований Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру ВМС: його розшукують

Мобілізований Остап Стахів самовільно залишив навчальний центр Військово-Морських сил ЗСУ. Його відсутність виявили вранці 5 листопада під час перевірки, після чого інформацію передали Військовій службі правопорядку.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рекрутера відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого.

За його словами, пошуки Стахіва на території навчального центру результатів не дали.

Реклама

Реклама

“Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають”, — повідомив Молодий.

Стахів записав відео після залишення центру

На Facebook-сторінці Жана Новосельцева оприлюднили відео, на якому Стахів заявляє, що самовільно залишив навчальний центр і рухається у напрямку Львова.

“Я втік від викрадачів, я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхню ВЛК, жодні їхні дії — це все беззаконня. Я доведу це в судовому порядку”, — заявив Стахів.

За даними ZAXID.NET, він розповів, що з Львівщини його доправили до навчального центру морської піхоти у Полтавській області.

На відео Стахів був у цивільному одязі. Він заявив, що перебуває біля покинутої будівлі серед поля.

Також Стахів стверджує, що не підлягає мобілізації через підозри у кримінальних провадженнях, зокрема за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, та за статтею про поширення інформації щодо розміщення ЗСУ.

Що відомо про мобілізацію Стахіва

31 жовтня Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК та СП у Львові через порушення правил військового обліку.

За інформацією Львівського обласного ТЦК, він перебував у розшуку з 6 березня 2026 року.

Того ж дня Стахів пройшов військово-лікарську комісію.

“Головне в Україні” повідомляло, що Остапа Стахіва визнали придатним до військової служби та направили до однієї з військових частин ЗСУ.