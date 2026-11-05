Європою прокотилася хвиля повідомлень про замінування літаків: які рейси під загрозою

5 листопада в Європі надійшли повідомлення про замінування щонайменше восьми пасажирських літаків. Частину рейсів перенаправили для екстрених посадок.

Про це повідомляє Associated Press.

Погрози надійшли щодо щонайменше восьми рейсів із Копенгагена, Дубліна, Гельсінкі, Мадрида, Мілана та Варшави. Більшість літаків перенаправили до інших аеропортів, решта безпечно приземлилися в пунктах призначення. Під час проведених перевірок небезпечних або підозрілих предметів не виявили.

Реклама

Реклама

У Чехії поліція підготувалася до приймання чотирьох літаків у празькому аеропорту імені Вацлава Гавела після повідомлень про вибухові пристрої на борту. Правоохоронці заявили про запровадження всіх необхідних заходів безпеки.

Літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, через загрозу вибуху перенаправили на військову авіабазу Евре в Нормандії на заході Франції.

За інформацією офісу прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню, літак благополучно приземлився. Усі 151 пасажир і шестеро членів екіпажу перебувають у безпеці. Військові сапери розпочали перевірку повітряного судна.

Рейс польської авіакомпанії LOT із Варшави до Брюсселя прибув до пункту призначення, де перевірка не виявила небезпечних або підозрілих предметів.

Літак Wizz Air, який прямував із Мілана до Бухареста, також благополучно приземлився в румунській столиці після отримання повідомлення про замінування.

Авіакомпанія Finnair підтвердила погрозу щодо рейсу 1761 із Гельсінкі до Рима. Після посадки в італійській столиці нічого підозрілого на борту не виявили.

Ще три літаки Ryanair, які прямували до Софії, здійснили екстрені посадки через повідомлення про вибухівку.

Рейси з Копенгагена та Мадрида безпечно приземлилися в аеропорту імені Васила Левського в Софії. Літак із лондонського аеропорту Станстед перенаправили до Пловдива, де він також благополучно сів.

Раніше цього тижня аналогічні повідомлення отримували літаки авіакомпаній LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air та Ryanair. Через погрози проводили перевірки, змінювали маршрути, а в одному випадку літак до посадки супроводжували винищувачі ВПС Італії.