        Хвиля повідомлень про “замінування”: поліція перевіряє понад 1200 викликів по всій Україні

        Галина Шподарева
        30 Березня 2026 15:48
        Вибухотехнічна служба поліції / Фото ілюстративне: promin.cv.ua
        В Україні масово надходять анонімні повідомлення про замінування будівель. Станом на 14:50 30 березня поліція отримала 1216 таких повідомлень.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Листи надходять на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ. На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи.

        Правоохоронці вже перевірили близько 20% повідомлень – у жодному випадку інформація не підтвердилася.

        Правоохоронці встановлюють причетних до розсилки, та не виключають, що це може бути інформаційно-психологічна операція.


