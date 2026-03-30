Хвиля повідомлень про “замінування”: поліція перевіряє понад 1200 викликів по всій Україні

В Україні масово надходять анонімні повідомлення про замінування будівель. Станом на 14:50 30 березня поліція отримала 1216 таких повідомлень.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Листи надходять на електронні адреси органів влади, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ. На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронці вже перевірили близько 20% повідомлень – у жодному випадку інформація не підтвердилася.
Правоохоронці встановлюють причетних до розсилки, та не виключають, що це може бути інформаційно-психологічна операція.