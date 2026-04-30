У Дніпрі та передмісті вже 16 поранених після російських атак, один — у тяжкому стані

Унаслідок російських атак на Дніпро та Дніпровський район 30 квітня постраждали 16 цивільних. Одна людина загинула. Кілька поранених зазнали важких травм.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі поранення дістав 50-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Дніпровському районі внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула та ще 15 постраждали. Семеро з них перебувають у лікарні, один — у тяжкому стані.

Унаслідок атаки знищені автобус і два легковики. Ще вісім авто, магазин та багатоквартирний будинок зазнали пошкоджень. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники загасили.