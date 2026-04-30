Смертельна ДТП за участі правоохоронця у Харкові: постраждала померла в лікарні (оновлено)

У Харкові жінка, яку 23 березня на пішохідному переході збив правоохоронець, померла в лікарні. ДБР розслідує обставини ДТП, призначено експертизи.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 23 березня у Харкові в районі проспекту Героїв Харкова, 247.

За даними слідства, місцевий правоохоронець, керуючи службовим автомобілем, на регульованому пішохідному переході збив жінку 1973 року народження. Після аварії постраждалу з численними травами госпіталізували. 28 квітня від отриманих травм вона померла.

Попередньо встановлено, що водій був тверезим. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 415 КК України, призначені відповідні експертизи.

Як повідомили в Асоціації родин захисників “Азовсталі”, померла внаслідок ДТП у Харкові жінка була матір’ю полоненого захисника Маріуполя та “Азовсталі” Тетяна Потапова. Після аварії, яка сталася 23 березня, вона перебувала у реанімації з тяжкими травмами.

В Асоціації родин захисників “Азовсталі” наголосили на необхідності прозорого розслідування обставин аварії.

“Ми вимагаємо чесного, прозорого та справедливого розслідування всіх обставин цього інциденту. Незалежно від посад, статусів чи належності до будь-яких структур, відповідальність має бути невідворотною, а правда — встановленою”, — йдеться у заяві.