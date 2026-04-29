Смертельна ДТП у Києві: водія Tesla затримали, встановлюється його стан на момент аварії

У Києві 32-річному водію Tesla повідомили про підозру після смертельної ДТП на Дарницькому мосту, що сталася сьогодні, 29 квітня. Унаслідок аварії загинула 64-річна пасажирка Daewoo Lanos.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Аварія сталася вранці на Дарницькому мосту. За даними слідства, водій автомобіля Tesla, рухаючись другою смугою в напрямку Наддніпрянського шосе під час обгону, перевищив дозволену швидкість і в’їхав у задню частину автомобіля Suzuki, який рухався попутно.

Після цього Tesla продовжила рух та врізалася в Daewoo Lanos. Унаслідок ДТП 64-річна пасажирка Lanos загинула на місці.

Водія Tesla затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Призначено експертизи для встановлення, чи перебував водій під дією заборонених речовин.

Слідство також встановило, що перед смертельною аварією водій Tesla зіткнувся з автомобілем ВАЗ і залишив місце події, попри пошкодження транспортних засобів. Крім того, відомо, що підозрюваний неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

Разом із підозрою йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.