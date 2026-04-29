Українські дрони уразили два російські гвинтокрили в тилу РФ: Мадяр показав відео

29 квітня пілоти Сил безпілотних систем уразили два російські гвинтокрили Мі-28 та Мі-17 у РФ. Удар завдали по польовому злітно-посадковому майданчику, розташованому більш ніж за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Українські дрони атакували польовий злітно-посадковий майданчик у Воронезької області РФ, де перебували чотири російські гвинтокрили Мі-28 та Мі-17.

На цьому майданчику російські військові здійснювали оперативну заправку паливом та міжпольотний технічний огляд авіації.

Удару по техніці росіян завдали пілоти зведених екіпажів 429 окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” та 43 окремої артилерійської бригади у спільній операції з ЦСО “А”.

Дрони атакували задню центральну частину моторного відділення гвинтокрилів, оминаючи лопаті головного гвинта.

У результаті атаки уражено два гвинтокрили Мі-28 та Мі-17. Також, за попередніми даними, загинув щонайменше один спеціаліст з обслуговування.