На Житомирщині матір підозрюють у виготовленні дитячої порнографії із власною малолітньою донькою

У Житомирській області 38-річній жінці повідомили про підозру у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії із залученням її малолітньої доньки.

За даними Офісу генерального прокурора України, слідство встановило, що у 2023 році жінка організувала поширення забороненого контенту через стримінгові платформи для дорослих, після чого матеріали потрапляли на закриті форуми в сегменті DarkNet.

Правоохоронці задокументували щонайменше два епізоди. На момент їх вчинення дитині було 3–4 роки. Наразі дівчинці шість років, вона перебуває під опікою бабусі.

За версією слідства, підозрювана використовувала уразливий стан дитини під час сну: оголювала її та вчиняла сексуальні дії без проникнення. Усі дії фіксувалися на відео.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 та ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 1 млн грн.