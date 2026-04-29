Митники знайшли тайник у фургоні: викрили контрабанду електронних сигарет на майже 2 млн грн

Волинські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну електронних сигарет на суму майже 2 млн грн. Товар був захований у спеціально обладнаному тайнику в підлозі фургона.

На Волині митники вилучили контрабандні електронні сигарети Elf Bar / Фото: ДМСУ

За даними Державної митної служби України, на митному посту «Устилуг» під час огляду автомобіля Fiat Ducato, який в’їжджав «зеленим коридором», виявили спеціально виготовлену нішу. У ній знаходилися 268 упаковок одноразових електронних сигарет Elf Bar (по 10 штук у кожній).

Орієнтовна вартість підакцизного товару становить майже 2 млн грн. Крім сигарет, митники тимчасово вилучили й транспортний засіб, який використовувався для їх приховування.

Водій — мешканець Закарпаття — обрав «зелений коридор», чим заявив про відсутність товарів, що підлягають декларуванню. За фактом порушення складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

У Держмитслужбі зазначили, що за переміщення товарів із приховуванням від митного контролю передбачено штраф від 50% до 100% вартості товару з можливою конфіскацією. Також до правоохоронних органів скеровано повідомлення про ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 201-4 Кримінального кодексу України.