Чарльз III закликав до рішучої підтримки України у виступі в Конгресі США

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку у Вашингтоні.

У своїй промові монарх заявив, що світ переживає період великої невизначеності — від Європи до Близького Сходу, що створює серйозні виклики для міжнародної спільноти. За його словами, для захисту України та її «найсміливіших людей» необхідна «непохитна рішучість», яка має привести до «справедливого і тривалого миру».

Чарльз III також наголосив на важливості трансатлантичного партнерства між Великою Британією та США, назвавши цей союз «унікальним». Він зазначив, що ця співпраця є частиною ширшої концепції Атлантичного союзу, яку Генрі Кіссінджер описував як «піднесене бачення» Джона Кеннеді, і що сьогодні вона є важливішою, ніж будь-коли.

Монарх заявив, що оновлення безпеки починається з посилення оборони, і підкреслив ключову роль НАТО. За його словами, Британія оголосила про найбільше стабільне збільшення оборонних витрат з часів «холодної війни».

У промові він також згадав про спробу замаху на Дональда Трампа, зазначивши, що подібні акти насильства не матимуть успіху. На завершення Чарльз III підкреслив, що єдність союзників є визначальною для протистояння спільним загрозам і збереження міжнародної стабільності.