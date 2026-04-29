        Чарльз III закликав до рішучої підтримки України у виступі в Конгресі США

        Сергій Бордовський
        29 Квітня 2026 09:14
        Король Великої Британії Чарльз III під час промови на засіданні Конгресу в залі засідань Палати представників у Капітолії, Вашингтон, США, 28 квітня 2026 року Фото: AP/Matt Rourke
        Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої підтримки України на тлі глобальної нестабільності.

        Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку у Вашингтоні.

        У своїй промові монарх заявив, що світ переживає період великої невизначеності — від Європи до Близького Сходу, що створює серйозні виклики для міжнародної спільноти. За його словами, для захисту України та її «найсміливіших людей» необхідна «непохитна рішучість», яка має привести до «справедливого і тривалого миру».

        Реклама
        Реклама

        Чарльз III також наголосив на важливості трансатлантичного партнерства між Великою Британією та США, назвавши цей союз «унікальним». Він зазначив, що ця співпраця є частиною ширшої концепції Атлантичного союзу, яку Генрі Кіссінджер описував як «піднесене бачення» Джона Кеннеді, і що сьогодні вона є важливішою, ніж будь-коли.

        Монарх заявив, що оновлення безпеки починається з посилення оборони, і підкреслив ключову роль НАТО. За його словами, Британія оголосила про найбільше стабільне збільшення оборонних витрат з часів «холодної війни».

        У промові він також згадав про спробу замаху на Дональда Трампа, зазначивши, що подібні акти насильства не матимуть успіху. На завершення Чарльз III підкреслив, що єдність союзників є визначальною для протистояння спільним загрозам і збереження міжнародної стабільності.


        Реклама
        Реклама

