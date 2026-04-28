На Харківщині енергетикам підкинули маленьких лисенят

У Харківській області на території підрозділу Обленерго виявили коробку з маленькими лисенятами. Тварин передали до реабілітаційного центру.

Про це повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.

Малюків залишили у коробці на території підприємства обленерго у Васищевому. Хто саме підкинув тварин, наразі невідомо. Енергетики передали лисенят до притулку.

“Хоча наш притулок займається тільки домашніми тваринами, ми не змогли залишити їх без допомоги”, – зазначили в Центрі поводження з тваринами.

Лисенят передали до громадської організації “Реабілітаційний центр “Акєла”, де ними вже опікуються спеціалісти.