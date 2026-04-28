        Суспільство

        На Харківщині енергетикам підкинули маленьких лисенят

        Галина Шподарева
        28 Квітня 2026 20:48
        Енергетикам Харківщини підкинули лисенят / Фото: КП "Центр поводження з тваринами"
        Енергетикам Харківщини підкинули лисенят / Фото: КП "Центр поводження з тваринами"

        У Харківській області на території підрозділу Обленерго виявили коробку з маленькими лисенятами. Тварин передали до реабілітаційного центру.

        Про це повідомили у КП “Центр поводження з тваринами”.

        Малюків залишили у коробці на території підприємства обленерго у Васищевому. Хто саме підкинув тварин, наразі невідомо. Енергетики передали лисенят до притулку.

        Реклама
        Реклама

        “Хоча наш притулок займається тільки домашніми тваринами, ми не змогли залишити їх без допомоги”, – зазначили в Центрі поводження з тваринами.

        Лисенят передали до громадської організації “Реабілітаційний центр “Акєла”, де ними вже опікуються спеціалісти.

        Лисенят передали до громадської організації “Реабілітаційний центр “Акєла” / Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

        Реклама
        Реклама

