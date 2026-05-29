У Румунії назвали причину падіння дрона РФ на будинок у Галаці — у Путіна своя версія

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у житловий будинок у Галаці, змінив траєкторію після того, як був уражений над українським містом Рені. За оцінкою слідчих, безпілотник ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Про це пише видання Digi24.

За словами Дана, під час польоту над територією України частину російських безпілотників було збито. Один із них після ураження над Рені змінив траєкторію.

“Один із них, імовірно уражений над містом Рені, змінив свою траєкторію та прилетів до Галаца”, — сказав Нікушор Дан.

Президент Румунії уточнив, що дрон був уражений кінетичним способом. За даними румунських слідчих, безпілотник міг нести щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

Нікушор Дан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Він також заявив, що Румунія продовжить консультації із союзниками щодо посилення можливостей захисту від дронів.

Тим часом російський диктатор Путін зібрав пресконференцію та зробив низку заяв щодо інциденту з безпілотником, який влучив у будинок у Румунії. За його словами, до проведення експертизи уламків ніхто не може достеменно стверджувати, якого походження був дрон.

Путін також заявив, що українські безпілотники раніше залітали на територію різних країн, однак перша реакція завжди полягала у звинуваченні Росії, тоді як у Румунії стався інцидент саме з українським дроном. Також він заявив, що РФ готова провести об’єктивне розслідування, якщо їй передадуть уламки безпілотника, який упав у Румунії.