Хабар у $1 млн за контракт на дрони: НАБУ викрило посадовця ДПСУ та виробника БпЛА

НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику компанії-виробника безпілотників, які вимагали 1 млн доларів за безперешкодне укладення та виконання контракту на постачання дронів.

За даними слідства, у серпні 2025 року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії безпілотних авіаційних комплексів. До участі у переговорній процедурі допустили приватне товариство, яке запропонувало поставити продукцію за 825 млн грн.

Під час проведення закупівлі на зв’язок із директором цього товариства вийшов власник іншої компанії-виробника БпЛА. Він повідомив про нібито попередні домовленості з адміністрацією ДПСУ та просив не знижувати ціну, оскільки переможцем мала стати його компанія.

Втім, директор товариства подав оновлену комерційну пропозицію зі зниженою вартістю дронів, завдяки чому його компанія перемогла у закупівлі.

Після цього власник компанії-конкурента у змові з прикордонниками почав вимагати від переможця закупівлі гроші. Він заявив, що для безперешкодного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити 1 млн доларів. Кошти планувалося розподілити між ним та посадовцями прикордонної служби.

Для переконання директора товариства у необхідності передачі хабаря йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ, який повідомив, що всі вимоги висуваються за погодженням з адміністрацією відомства.

Наразі власнику компанії-конкурентки та посадовцю ДПСУ повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України та ч. 4 ст. 368 КК України відповідно.

У ДПСУ підтвердили, що сьогодні в Києві співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах Держприкордонслужби.

“Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, сприяє проведенню процесуальних заходів та сама зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового. В рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема і матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру”, – йдеться в повідомленні.