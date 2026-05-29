На Харківщині двоє 16-річних підлітків підірвалися на вибухонебезпечному предметі

У Савинській громаді Харківської області двоє 16-річних підлітків отримали поранення внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, 16-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем прогулювалися поблизу лісосмуги неподалік ставка в селі Морозівка Ізюмського району.

Під час прогулянки дівчина наступила на невідомий вибухонебезпечний предмет, після чого стався вибух.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції 28 травня. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Унаслідок вибуху обоє підлітків отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

У поліції нагадали, що деокуповані та наближені до зони бойових дій території залишаються небезпечними через можливу наявність мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці закликали громадян бути особливо обережними під час перебування у лісосмугах, полях, поблизу водойм та на необстежених територіях.

Також батьків просять проводити з дітьми профілактичні бесіди та нагадувати їм про заборону наближатися до підозрілих предметів або торкатися їх. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно негайно повідомляти рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.